Disastro Roma, la Raggi scarica su Zingaretti anche le Olimpiadi

Dopo anni di malgoverno, Virginia Raggi ha anche il coraggio di scaricare i fallimenti della sua giunta sul Pd e sull'amministrazione che l'ha preceduta. Tra i tanti fallimenti c'è sicuramente la mancata candidatura di Roma alle Olimpiadi. "La città non avrebbe retto - ha scritto la Raggi su Twitter - Colpa dell'ennesimo e drammatico errore commesso dal Pd".

.@nzingaretti per come avete ridotto Roma prima che arrivassi io era inimmaginabile candidarsi a Olimpiadi. La città non avrebbe retto. Colpa dell'ennesimo e drammatico errore commesso dal PD. Adesso, invece, dopo aver risanato conti Roma può correre. Infatti puntiamo a Expo 2030 — Virginia Raggi (@virginiaraggi) August 9, 2021

Ma non è finita qui. Dopo aver taggato Zingaretti, la Raggi attacca: "Per come avete ridotto Roma prima che arrivassi io era inimmaginabile candidarsi a Olimpiadi. La città non avrebbe retto. Colpa dell'ennesimo e drammatico errore commesso dal PD. Adesso, invece, dopo aver risanato conti Roma può correre. Infatti puntiamo a Expo 2030". Insomma a quanto pare la Capitale adesso corre spedita...e punta dritto a Expo 2030.

Ma la sindaca di Roma dimentica di sottolineare un altro fallimento di Zingaretti e del Pd: aver accolto i grillini nella giunta regionale del Lazio. Chissà cosa ne pensa di questo...

