Virginia Raggi, consigliere comunale grillino impazzito: sui social la melodia imbarazzante

Una sostenitrice di Virginia Raggi pubblica un video celebrativo della sindaca di Roma, ricandidatasi per il secondo mandato, e il consigliere comunale grillino, Daniele Diaco, lo riposta entusiasta noncurante del contenuto apologetico, legittimo da parte di un fan, imbarazzante e inopportuno per un politico, indipendentemente dal giudizio, positivo o negativo, sull’operato della Raggi nell’amministrazione della città di Roma. Nel filmato di un minuto e mezzo montato da Paola Caputo si vede la Raggi incontrare e stringere la mano ai cittadini presenti al nuovo parco di piazza Forlanini a Roma.

Niente audio, ma uno slow motion molto cinematografico: la prima cittadina con la coda di cavallo che ondeggia al ralenti e i romani che applaudono al suo arrivo. Le uniche parole concesse sono quelle della canzone di Ultimo “7+3” (per intenderci: “Tu porti bellezza dove prima non c′era. Raggi di sole se il mio corpo gela. Tu porti sorrisi ad una depressione. Lo scudo ad un bimbo in manifestazione. Tu porti il profumo ma senza indossarlo. La pelle che vibra se mi cammini accanto. Tu porti una torcia al buio delle sere. L′oceano celeste dentro il mio bicchiere. Semplicemente porti te”). Il consigliere comunale del M5S, Daniele Diaco, scrive nel post su Facebook: “Questo video è veramente commovente e denota tutto l’affetto che le persone ed i romani hanno per Virginia”. Sprezzante del senso del ridicolo.

