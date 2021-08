A Latina torna in campo il sindaco Vincenzo Zaccheo

08 agosto 2021 a

Sarà Vincenzo Zaccheo il candidato a sindaco del centrodestra per le comunali di Latina. La decisione premia una personalità che si è già fatta ben valere nel capoluogo pontino, che ha guidato dal 2002 al 2010. Zaccheo, proveniente dal Msi e poi Alleanza Nazionale è stato anche consigliere alla regione Lazio e poi deputato per tre legislature. Della sua ricandidatura si parlava da mesi, anche per una forte pressione popolare in città. Figura simbolo della destra, Zaccheo ha saputo distinguersi negli anni per serietà nella sua militanza politica ed oggi raccoglie il giusto riconoscimento dai partiti del centrodestra. La proposta di candidare Zaccheo è stata avanzata dal partito di Matteo Salvini e gli alleati hanno convenuto sull’idea di puntare su un personaggio di indubbia esperienza. Dopo la proposta della Lega è stata fondamentale l’opera di mediazione condotta da Maurizio Gasparri di Forza Italia: grazie alla sua decisiva spinta si è arrivati all’indicazione unanime di Zaccheo.

Sarà necessario mettere assieme tutti i delusi dalla giunta del sindaco attuale, il civico Coletta, aveva detto proprio Zaccheo: “Sarà mio interesse mettere insieme tutti coloro che non condividono il governo di Coletta. E’ mia intenzione concordare un programma condiviso fondato sull’idea di riscatto della città. Un programma che non riguardi solo un quinquennio ma che sia proiettato oltre, che guardi cioé al centenario, e che metta insieme tutte le forze: politiche, sociali ed imprenditoriali”. Dunque, per Zaccheo non bisogna cercare risposte ma porsi domande: "Entro il 2032 riusciamo a fare il porto? Riusciamo a trasformare il nucleo di formazione in cittadella universitaria? Riusciamo a rendere turisticamente fruibili la marina di Latina?". “Tenendo conto che non si parte dall’anno zero – sottolinea Zaccheo -, ma del prosieguo di un’attività già ben avviata e rimasta sospesa, inclusi i finanziamenti da destinare. Quindi si partirebbe con il piede giusto sin da subito”.

"Latina merita di tornare ad essere protagonista nel panorama provinciale, regionale e nazionale - afferma la nota del centrodestra che ufficializza la candidatura -. Un processo gravoso di cui Zaccheo, insieme al vicesindaco espressione di FdI e ad una squadra competente e volta al rinnovamento, incarna - grazie alla sua esperienza e preparazione - il giusto mix tra autorevolezza e professionalità per far rinascere Latina dalle paludi in cui è precipitata. La seconda città del Lazio ha perso la guida amministrativa e territoriale - si legge nella nota - attraverso un'assenza di programmazione, peraltro oggettiva sia sulle infrastrutture sia sulle politiche dei rifiuti che sugli altri servizi e sui comparti vitali per l'economia; basta dare uno sguardo alla sanità, all'edilizia, all'agricoltura, al commercio, alla cultura, al turismo e alla marina. Con Zaccheo si ha l'ambizione di attrarre gli investimenti privati, di intercettare i finanziamenti pubblici e di valorizzare le peculiarità e le menti brillanti, giovani e non al di là delle appartenenze, affinché Latina, città del razionalismo, torni ad essere un punto di riferimento e una destinazione sicura per il presente e il futuro delle nuove generazioni come avvenne dalla fondazione con lo spirito, i sacrifici e la concretezza dei pionieri e dei coloni", conclude il comunicato.

