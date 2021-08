Maurizio Gasparri le canta a Mario Draghi: “Non diamo la fiducia al governo per farci riempire di clandestini”

08 agosto 2021 a

Il semestre bianco è iniziato da qualche giorno e la battaglia politica si è nuovamente infiammata ai massimi livelli, con i partiti che non perdono occasioni per rimbrottare il Governo di Mario Draghi e per rivendicare le proprie posizioni. Il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia, ha affondato il colpo sulla questione migranti e sugli sbarchi dei clandestini sulle coste italiane: “Vorrei invitare il presidente Draghi a una riflessione sui gravissimi fatti di Trapani e Pozzallo, dove è stato consentito a dei provocatori di presunte ONG di sbarcare in Italia centinaia di clandestini volutamente imbarcati nel Mediterraneo, e su quanto è avvenuto a Marotta di Mondolfo nei pressi di Fano. Sono due situazioni diverse. Ma da un lato c'è la resa totale dello Stato e di un governo che noi appoggiamo ma non certo per riempire l'Italia di clandestini, dall'altro c'è stata una rissa oscena tra senegalesi e albanesi nei pressi di una discoteca che ha visto dei carabinieri violentemente aggrediti perché intervenuti, ovviamente in scarso numero e non preparati a una scena di vera e propria guerriglia che si è vissuta davanti alla discoteca”.

"Immigrazione che dilaga, droga che circola troppo facilmente dentro e intorno a certi locali, comunità di stranieri che si scannano tra di loro - prosegue Gasparri -. E perdita di autorevolezza delle forze dell'ordine a causa di tanti e troppi processi fatti ad esponenti delle forze di polizia intervenuti per ordine pubblico. Bisogna dare fiducia alle forze di polizia, impedire i processi contro il popolo in divisa che interviene per tutelare la sicurezza dei cittadini, certamente avere organici più ricchi e preparazione del personale più adeguata. Infine bloccare l'invasione di stranieri che ha conosciuto a Trapani e a Pozzallo altre due pagine di vergogna di cui Draghi si deve assumere la personale responsabilità. Non votiamo la fiducia al governo - l’ammonimento del senatore azzurro - per riempire l'Italia di clandestini che poi finiscono anche per alimentare il disordine pubblico nelle nostre regioni".

