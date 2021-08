Autogol di Enrico Letta: sommerso di insulti dai militanti Pd per gli auguri a Giuseppe Conte

08 agosto 2021 a

L’elezione senza sfidanti di Giuseppe Conte non merita gli applausi di Enrico Letta. È questo il sentimento della base del Partito Democratico dopo il messaggio di congratulazioni del segretario nazionale rivolto al nuovo leader del Movimento 5 Stelle. “Complimenti e un grande in bocca al lupo da tutti noi a Giuseppe Conte per l'elezione a presidente del Movimento 5 stelle” le parole del dem su Twitter, un cinguettio che ha però scatenato pesanti reazioni tra i suoi seguaci.

Il 'vaffa' degli attivisti a Conte. Scissione nella notte delle 5Stelle cadenti

“Ho vintooooooo! Ah ma ero solo?”; “Ha vinto le elezioni? CONTRO CHI ? Stordito”; “E sei venuto da Parigi per questo?”; “Ieri una sostenitrice di ItaliaViva ti ha chiesto un parere sugli insulti a Renzi, anche d'iscritti al PD, nonostante l'apertura a Siena. Nessuna risposta, ma perdi tempo a complimentarti con i tuoi amici grillini.Stai sereno Enrico,noi sostenitori faremo di tutto per ostacolarti”; “Aspè Enrico, te sei quello eletto senza primarie che però adora le primarie ma fa le primarie dove vuole?”; “Era da solo, non so se vi è chiaro.Complimenti per che cosa?”; “È na pagliacciata Enrì!!!”; “Dopo una votazione-farsa con un unico candidato? C'è poco da complimentarsi…”; “mi aspetto gli stessi auguri alla rielezione di Kim Young Un però eh” una parte degli oltre mille commenti lasciati sotto al post di Letta.

Complimenti e un grande in bocca al lupo da tutti noi a @GiuseppeConteIT per l’elezione a Presidente del #M5Stelle. — Enrico Letta (@EnricoLetta) August 7, 2021

