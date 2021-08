Gli attivisti preparano il vaffa a Conte. 5Stelle cadenti nella notte di San Lorenzo: scatta la scissione

08 agosto 2021 a

Il "nuovo" Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte è una polveriera, tanto che è in rampa di lancio un "vaffa" all'ex premier appena incoronato presidente M5s. "C’è un collegamento zoom, c’è l’annuncio e pure la notte giusta: per San Lorenzo, a partire dalle 21 del 10 agosto, scissione in casa Cinquestelle", racconta Francesco Storace sul sito 7Colli. "È il saluto – letterale – a Giuseppe Conte da parte di un numero di attivisti ancora imprecisato", si legge nel post del vicedirettore de Il Tempo.

L'appuntamento è online. "Su Facebook tutte le indicazioni nel gruppo 'parola agli attivisti' con tanto di hashtag #MovExit di San Lorenzo e una discreta serie di rimproveri a ciò che rimane della rivoluzione grillina", spiega Storace. Le gocce che hanno fatto traboccare il vaso sono "la riforma Cartabia e le modalità di designazione della leadership di Conte". "È evidente la denuncia della trasformazione in negativo di un Movimento che aveva promesso la rivoluzione".

Se le condizioni sono queste molti attivisti non ci stanno più: “Per anni – scrivono – siamo stati sulle strade e poi nei Palazzi, orgogliosi della nostra coerenza, a schiena dritta e testa alta contro il sistema che i cittadini ci avevano chiesto di combattere. Parola agli Attivisti, nei giorni scorsi ha messo in evidenza tutte le criticità dello Statuto che snaturano di fatto il M5S rispetto alle sue origini. Non possiamo pertanto approvare questo nuovo percorso e andremo avanti per una strada diversa di Partecipazione Attiva”.

E così scatta la reazione sulla piazza virtuale, in pieno stile grillino, ma quello delle origini. "Per chi condivide il nostro pensiero e non accetta più questa deriva imbarazzante proponiamo il 10 agosto un 'evento simbolo', con la giornata del #MovExit”.

Ma in cosa consiste? "In pratica, ognuno farà sparire 'la propria stella, cancellandoci tristemente da un partito di cui ormai disapproviamo le azioni e suggellando così la nostra uscita dal Movimento, nella serata delle stelle cadenti'. Ed è il segnale di una volontà di riscossa che forse tra i pentastellati nessuno si aspettava", si legge nell'articolo di 7Colli. .

Un "vaffa" collettivo, e per "rendere concreta la scissione in casa M5s ci sono anche le istruzioni per come cancellarsi dal neo partito di Conte. Che si illude. Dicono gli 'attivisti' che 'è difficile vincere con chi non si arrende mai" - commenta Storace - L’avvocato del popolo è avvisato. Col popolo perde la causa".

