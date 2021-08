Anna Ascani ha finalmente trovato qualcuno che ascolti le sciocchezze del Pd di Letta

07 agosto 2021 a

a

a

“Ma capisci quanto sia urgente in questo momento lo ius soli? E i diritti e rovesci arcobaleno? Facciamo Zan-Zan? Però quanto è urgente tassare i ricchi, almeno questo lo capisci? Hai sentito il nostro segretario Enrico Letta come ha spiegato bene il nostro progetto di patrimoniale e di reintroduzione della tassa sulle successioni? Condividi anche tu? No? Neppure tu? Beh, almeno mi stai ad ascoltare. Sono dovuta salire fino a qui per trovare qualcuno che almeno ascoltasse…”. Eh sì, povera Anna Ascani, sottosegretaria allo sviluppo economico. Trovare fra gli umani qualcuno che ancora ascolti le sciocchezze del Pd versione Letta è praticamente impossibile. Ma quassù almeno lei…

