Con la sinistra green pass anche per andare in bagno. Matteo Salvini si prende i meriti: agosto salvato

Una rivendicazione e un attacco alla sinistra sul tema green pass. Matteo Salvini a Firenze ha visitato uno dei gazebo per la raccolta delle firme per il referendum sulla giustizia e ha sottolineato la vittoria della Lega nelle trattative tra le varie anime del Governo Draghi: “Noi lavoriamo per salute e lavoro. Se fosse stato per qualcuno di sinistra ci sarebbe voluto il green pass per andare in bagno. Abbiamo salvato agosto, evitando problemi a milioni di famiglie, e abbiamo ottenuto la garanzia che tutti i bimbi a settembre andranno a scuola senza restrizioni. Contiamo che gli italiani con il loro buonsenso facciano retrocedere il virus in modo che a settembre non ci sia bisogno di quello previsto oggi”.

“In questi mesi difficili, come Lega, al governo abbiamo cercato di portare equilibrio, buon senso, abbiamo cercato di limitare i danni di un Pd che si alza la mattina e inventa tasse. La presenza della Lega al governo è garanzia - evidenzia Salvini al mercato del Campo di Marte - che non ci saranno nuove tasse perché non è il momento di inventarsi nuove tasse. Per le prossime elezioni amministrative siamo uniti sostanzialmente ovunque, non ci poniamo limiti e puntiamo a vincere ovunque. Il reddito di cittadinanza - l’affondo sul Movimento 5 Stelle - va sicuramente rivisto perché così com'è non crea lavoro ma allontana dal lavoro. Era uno strumento che doveva creare nuovo lavoro, invece sta creando difficoltà ai lavoratori e agli imprenditori”.

Salvini lancia poi il guanto di sfida ad Enrico Letta, la cui candidatura a Siena nelle elezioni suppletive non appare più così blindata come settimane fa: “Il collegio di Siena è assolutamente contendibile. A Siena, sulla pelle dei senesi, penso a Mps, il Pd ne ha combinate di tutti i colori. Penso che ci sarà un bel segnale di cambiamento. Stanno distruggendo una banca che ha sei secoli di storia. Conto che i senesi scelgano il futuro non chi ha fatto disastri in passato".

