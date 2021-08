Giuseppe Conte eletto presidente M5s. I veri numeri dell'incoronazione, altro che plebiscito

06 agosto 2021 a

Tutto come previsto, nel Movimento 5 Stelle inizia ufficialmente l’era Giuseppe Conte. Al termine della due giorni di voto on-line sulla nuova piattaforma Skyvote, gli iscritti al M5s hanno scelto l’ex premier quale nuovo presidente con 62.242 sì. Hanno votato no in 4.822. «Visto il risultato e quanto prevede lo Statuto, proclamo primo presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte», afferma Vito Crimi, presidente del Comitato di Garanzia del M5s.

Su 115.130 aventi diritto al voto, hanno partecipato in 67.064. Hanno votato sì in 62.242 (92,8%), no in 4.822 (il 7,19%). Quindi quasi 50mila iscritti aventi diritto non hanno partecipato.

«Ce la metterò tutta per non deludere le vostre aspettative e restituire la massima dignità alla politica, quella con la P maiuscola, che piace a noi»: questo l’impegno assunto da Conte dopo la votazione che lo ha eletto nuovo presidente del M5s. «Questi appuntamenti si stanno rivelando una grande festa di partecipazione democratica: lo statuto, la carta dei principi», ha osservato l’ex premier. «Anche la mia indicazione a presidente del nuovo corso del Movimento ha avuto il conforto della stragrande maggioranza dei votanti, che mi trasmette una grande energia e responsabilità», ha sottolineato Conte. «Il nostro progetto - ha aggiunto - punta agli obiettivi del 2030 e 2050 ma non vuole affatto trascurare le urgenze del presente e mira a coinvolgere una comunità di cittadini molto più ampia di quella attuale».

«Il nostro è progetto politico forte, che punta agli obiettivi globali del 2030 e del 2050 ma che non vuole affatto trascurare le urgenze e il presente e che mira a coinvolgere una platea di cittadini molto più ampia di quello attuale. Non coinvolgeremo solo i gruppi territoriali e i forum tematici, che ricordo sono aperti anche ai non iscritti. Da settembre io girerò tutta Italia, avremo così la possibilità di arricchire il nostro programma direttamente con i vostri contributi. Spero che già a fine anno avremo il più partecipato e importante programma di governo che sia mai stato elaborato». è l'annuncio di Giuseppi che partirà in un giro elettorale.

