Augusto Minzolini lancia in pista i nomi per il Quirinale: i piani di Mattarella e Draghi e le carte segrete

Oggi inizia il semestre bianco, un periodo che sarà segnato da aspri scontri tra i partiti visto che non si potrà procedere con lo scioglimento delle Camere e indire il voto. Ma in realtà nessuno, evidenzia Augusto Minzolini nell’editoriale sulla prima pagina de Il Giornale, può permettersi di mandare a casa il governo quando l’Italia ha una crescita economica tendenziale del 5,5% su base annua, un dato al di sopra degli altri paesi della Ue. “Una crisi di governo ora si trasformerebbe in un mezzo suicidio non solo per l'autore di una simile trovata, ma anche per il Paese, che rischierebbe davvero la bancarotta. Quindi le vere operazioni possono riguardare la corsa per il Quirinale e i possibili mutamenti che provocherà nella geografia politica del dopo-Covid” sottolinea Minzolini.

La questione del Colle vede due scenari, uno legato a Sergio Mattarella e l’altro a Mario Draghi. Si vocifera tanto di una conferma di Mattarella per un paio d’anni, ma questo scenario inquieta altamente il Partito Democratico, perché dopo le elezioni del 2023 sarebbe il centrodestra a scegliere il successore dell’attuale presidente della Repubblica. Fronte Draghi invece è confermato l’interesse a salire al Colle dopo l’esperienza a Palazzo Chigi, in modo da essere il garante per l’Europa sul fatto che il Pnrr venga realizzato. E si fa strada l’idea del “partito di Draghi senza Draghi”, ovvero un’area politica grazie alla quale il Premier assicuri agli attuali parlamentari di restare in carica fino al 2023, l’asso nella manica per garantirsi i voti.

Dietro a loro ci sono altri nomi, tra cui quello dii Pier Ferdinando Casini, che si muove nell'ombra, e quello di Marcello Pera, un profilo che parte del centrodestra è pronto a sostenere. E poi c’è Silvio Berlusconi, un nome da non dimenticare mai e da non sottovalutare visto il suo desiderio sul Quirinale.

