Vaccino, il no-vax Barillari usa la pistola al posto della siringa. Bufera in Regione Lazio

Il consigliere regionale del Lazio, Davide Barillari, ex M5s, sostenitore dei movimenti no vax, ieri ha puntato una pistola (da appurare se vera o falsa) contro il suo braccio nel corso di una conferenza stampa all’interno della sede del parlamentino laziale per contestare i vaccini contro il Covid.

Barillari rilancia su Eriksen, ecco tutte le sparate no vax dell'ex grillino

"Questa è una roulette russa, e sei proprio tu a voler premere il grilletto, se sono fortunato ho solo un poco di febbre, se sono sfortunato ictus celebrale, trombosi e morte. Vaccinarsi con un vaccino sperimentale non è un dovere morale, caro Mattarella, è ignoranza", ha spiegato Barillari nel corso di una conferenza su Zoom, che oggi ha rilanciato sui suoi social. Critico nei confronti dell’iniziativa il presidente del Consiglio regionale Marco Vincenzi: "L’iniziativa del consigliere Barillari, che all’interno degli uffici del Consiglio regionale mostra una pistola, della cui natura, vera o falsa, non sappiamo nulla, desta stupore, preoccupazione e sdegno".

Ecco perché ho denunciato Zingaretti. Barillari scopre le carte

Protesta il gruppo Pd alla Pisana: "Le sedi delle istituzioni vanno rispettate e non possono diventare il palcoscenico dei suoi teatrini". Mentre la capogruppo della Civica Zingaretti, Marta Bonafoni, ha aggiunto: "È impensabile che un rappresentante delle cittadine e dei cittadini, negli uffici delle istituzioni, possa lasciarsi andare a simili esternazioni".

