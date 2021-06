Barillari rilancia su Eriksen, ecco tutte le sparate no vax dell'ex grillino

14 giugno 2021 a

La frase shock del consigliere regionale Davide Barillari sul calciatore dell'Inter e della Danimarca, Christian Eriksen, "cade a terra per arresto cardiaco, cadono come mosche", con tanto di hashtag #SonosoloCoincidenze e #Vaccini, è solo l'ultima di una lunga serie di sparate no-vax.

Barillari, non si è pentito di aver messo i vaccini in correlazione con il malore avuto da Eriksen durante la partita contro la Finlandia agli Europei. Ecco solo alcuni dei suoi slogan preferiti: "Spegni la tv, accendi il cervello", oppure, "Il vero virus sono i media", o "Il vaccino non rende liberi". I suoi bersagli preferiti sono le autorità che prendono le decisioni riguardo all'emergenza Covid. "Chi si deve vergognare?- scrive Barillari - Dal Cts, ad Aifa, a Speranza, à Draghi, a Zingaretti e alla Regione Lazio, la lista è lunga..."

Dai suoi profili social il consigliere regionale ex M5s incita gli italiani a diffidare dei vaccini: "Oltre 470.000 persone sotto i 60 anni sono state vaccinate con AstraZeneca, e ora hanno detto che è fortemente sconsigliato. Vi fidate ancora di questi pazzi ipervaccinisti televisivi? O forse prima è meglio sapere quali reali rischi andate incontro".

Poi, tanto per non avere dubbi, rilancia con un altro tweet: "Avete paura del Covid? Dovete avere paura dei vaccini?". Ovviamente, le reazioni degli utenti sui social sono infuocate. Ci sono i no vax che lo incoronano loro paladino, e chi invece chiede maggiore responsabilità da parte di chi riveste un ruolo importante nelle istituzioni, ricordando le decine di migliaia di morti che ci sono state in Italia dal marzo di un anno fa.

