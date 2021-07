La Meloni e la foto con la migliore amica Milka: "Uno dei dono più belli"

30 luglio 2021 a

a

a

"Oggi è la #GiornataMondialedellAmicizia. La voglio dedicare alla mia migliore amica Milka, ai tanti amici leali e pazienti che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita e a tutti coloro che sanno che l'amicizia è uno dei doni più preziosi che la vita ti possa regalare". Con queste parole Giorgia Meloni, leader di FdI, ha ringraziato la sua migliore amica per tutti i momenti passati insieme. Sotto il post pubblicato da Giorgia c'è proprio la foto con Milka.

Lo schiaffo che ha fatto infuriare la Meloni: ci fa la guerra, rapporti inesistenti con Salvini

Quello tra la Meloni e l'amica è un rapporto di lunga data. La stessa Meloni poco tempo fa in tv ha raccontato un episodio divertente. Quello della vacanza a Formentera di 20 anni fa senza valigia e senza vestiti. "Ho perso la valigia e sono arrivata senza. Sono stata costretta a vestirmi per tutta la vacanza con dei pareo che alla fine erano diventati lerci", ha raccontato la presidente di Fratelli d'Italia divertita.

Oggi è la #GiornataMondialedellAmicizia. La voglio dedicare alla mia migliore amica Milka, ai tanti amici leali e pazienti che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita e a tutti coloro che sanno che l'amicizia è uno dei doni più preziosi che la vita ti possa regalare. pic.twitter.com/wEgIS8Miq7 — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) July 30, 2021

A offrire ulteriori dettagli ci ha pensato l'amica. "Per raggiungere Formentera abbiamo fatto un giro assurdo con uno scalo a Nizza, dove è sparita la valigia di Giorgia, poi due traghetti notturni e spostamenti assurdi. Il tutto per risparmiare 50.000 lire dell'epoca". Poi Serena Bortone, la conduttrice, ha chiesto loro: "Avete mai litigato per un ragazzo". "Mai - ha risposto Giorgia Meloni - anche perché abbiamo gusti differenti, lei se non sono bruttissimi non li guarda proprio".

Meloni e la polemica inventata dalla sinistra: "Credo nel vaccino, ho dubbi sui bimbi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.