Lo schiaffo che ha fatto infuriare Giorgia Meloni: ci fa la guerra, rapporti inesistenti con Matteo Salvini

Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono ai ferri corti dopo che Fratelli d’Italia non ha avuto alcun rappresentante all’interno del consiglio d’amministrazione della Rai. Una fonte al vertice del partito di centrodestra, attualmente all’opposizione, definisce “inesistenti” i rapporti tra loro e la Lega, con i due leader che non hanno contatti di alcun tipo da giorni. Neanche un sms o un messaggio su Whatsapp.

"Per Matteo va tutto bene, lui va avanti come se nulla fosse. Ma non va bene affatto” spiega la fonte di FdI al sito Affariitaliani, che svela il retroscena della tensione con il Carroccio. Il problema Rai non è l’unico che divide la rotta dei due partiti: “Non solo non ci hanno dato la presidenza della commissione di David Rossi e il caso Monte dei Paschi di Siena, come sarebbe stato logico, ma non ci hanno nemmeno fatto entrare nell'ufficio di presidenza”. Inoltre manca l’accordo sui candidati in numerose città dove si svolgeranno le elezioni Amministrative.

Non va meglio tra le forze politiche a livello europeo, dove si registra uno “stallo” sui passi futuri da intraprendere, con la Meloni che porta avanti il progetto dei Conservatori di ECR, mentre Salvini vorrebbe un gruppo unico. “Ma che cosa vogliono? Noi ci siamo presi l'onere di entrare al governo, mediare, lavorare per migliorare i provvedimenti. Loro fanno la vita comoda dall’opposizione… Meloni ha avuto paura e ha scelto la strada più facile, anziché entrare nell'esecutivo e aiutarci ad arginare i 5 Stelle e soprattutto il Pd" la replica leghista, che porta alla controrisposta di FdI: “Salvini è alleato del Pd mentre fa la guerra a noi”.

Qualche timido contatto c’è invece stato tra Fratelli d’Italia e Forza Italia, anche dopo il cambio di casacca di Lucio Malan, che ha dato molto fastidio a Silvio Berlusconi, Antonio Tajani e il resto dei vertici azzurri. “Siamo al posizionamento, a guerriglia tattica, alla fine alle Politiche andremo tutti insieme", la sottolineatura da FI.

