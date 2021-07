Giorgia Meloni ha ricevuto la prima dose di vaccino: smentita la sinistra e le critiche no-vax

26 luglio 2021 a

Giorgia Meloni ha ricevuto la sua dose di vaccino a Roma. Il presidente di Fratelli d’Italia si è sottoposta stamattina alla prima dose del vaccino anti Covid, confermando quanto annunciato già negli scorsi giorni e rispendendo al mittente le polemiche di tutti coloro, in particolare dalla sinistra, che l'avevano tacciata di essere no-vax dopo le posizioni di contrarietà sull'obbligo del green pass.

Questa mattina, la leader del partito di opposizione ci aveva tenuto a ribadire il proprio pensiero nel corso di un'intervista a Morning News: "Io non sono no vax, considero fondamentale la campagna vaccinale che in Italia sta andando bene e, come ho detto e ripeto, mi vaccinerò. Ho dei dubbi sulle vaccinazioni ai giovani" su cui non a caso "l'Europa va in ordine sparso perché ci sono valutazioni diverse". Sul green pass era invece tornata alla carica dalla propria pagina Facebook: "Sul Green Pass stiamo assistendo ad un dibattito puramente ideologico. Utilizzarlo per entrare al bar o al ristorante è sbagliato e inutile, danneggerebbe solo la nostra economia e questo non possiamo permettercelo".

