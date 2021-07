Draghi glaciale su Salvini: il suo appello sui vaccini è un invito a morire

22 luglio 2021 a

«L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente, oppure a far morire: non ti vaccini, contagi, muori, o fai contagiare e fai morire. E poi è un appello a non riaprire». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo decreto Covid. Il riferimento del premier è alle dichiarazioni di Matteo Salvini che, nei giorni scorsi, ha messo in dubbio la reale utilità del vaccino per gli under 40 e ha chiesto di non prevedere l'obbligo vaccinale per i giovanissimi.

illustrando le norme contenute del decreto Covid, il premier ha poi sottolineato i risultati raggiunti finora. «L’estate è già serena e vogliamo che rimanga tale - ha detto Draghi - il green pass è una misura che nonostante abbia delle difficoltà di applicazione dà serenità, non la toglie».

