Cambiano i parametri per il cambiamento dei colori delle Regioni, il green pass viene introdotto anche per andare in bar e ristoranti al chiuso e lo stato di emergenza viene prorogato fino al 31 dicembre. Il Consiglio dei Ministri ha varato il nuovo decreto Covid. Ecco il testo.

Decreto Covid

