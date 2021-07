Controlli su chi sbarca, la Sardegna si prepara alla stretta Covid

15 luglio 2021 a

La Sardegna si prepara a ripristinare i controlli anti-Covid agli arrivi nei porti e aeroporti, in particolare sui passeggeri provenienti dai Paesi più a rischio, che potrebbero anche essere sottoposti a tamponi.

L’impennata dei contagi nella settimana fra il 7 e il 13 luglio (+202%), confermata anche dai numeri degli ultimi giorni (ieri +135) sta spingendo la Regione a correre ai ripari, anche per evitare pesanti restrizioni nel bel mezzo di una stagione turistica in piena ripresa. «C’è l’intenzione di dare una stretta», conferma all’AGI la vicepresidente Alessandra Zedda. «Nessun vettore controlla alla partenza e rischiamo di avere di nuovo un numero di contagi notevole. Un "liberi tutti" non va affatto bene».

Sarà un’ordinanza del presidente della Regione, Christian Solinas, che potrebbe essere firmata entro il fine settimana per entrare in vigore fra domenica e lunedì prossimi, a disciplinare l’entità e le caratteristiche dei controlli, a cominciare da quelli sui requisiti per il "green pass".

