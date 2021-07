Rabbioso per l'assalto social, Travaglio senza freni con chi se la prende

14 luglio 2021 a

Marco Travaglio livido di rabbia per l’assalto social contro di lui: “Io gufo? Mai detto che tifavo contro l’Italia. Ho assistito alla finale impassibile. Per me giocavano Malta e Lussemburgo”.

Ma il direttore del Fatto quotidiano è ormai senza freni. Già imbastisce il processo alla “trattativa Stato-Bonucci” per i festeggiamenti e accusa gli azzurri di avere provocato focolai. Poi si toglie l’ultimo sassolino con rabbia contro un corsivista di Repubblica “dal nome volatile” che lo aveva infilzato il giorno prima. Dice che non merita il suo disprezzo ma lo insulta lo stesso. Chi mai sarà il malcapitato? Chiamate gli ornitologi. E chiedete a Lando Buzzanca, che rese celebre il Merlo maschio...”.

