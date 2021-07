Feste per Euro2020, lo choc del Fatto di Travaglio: auguri di terapia intensiva e pronti alla morte per Covid

13 luglio 2021 a

Marco Travaglio continua a fare l’uccellaccio del malaugurio sull’Italia. Prima voleva che non vincesse l’Europeo per non dare un piacere a Draghi. Ora si augura che i tifosi italiani finiscano in terapia intensiva e peggio. Nella prima pagina dell'edizione del 13 luglio de Il Fatto Quotidiani si legge: "Notti magiche inseguendo il Covid. Bella vittoria azzurra, pessime reazioni italiote. Morti, incendi e spari, 2 vittime più 1 affogato. Zero controlli, feriti e assembramenti. Anche per il pullman dei campioni, vietato e poi autorizzato" con la domanda retorica sul mistero del bagno di folla "Chi ha deciso di dare il via libera?”.

Dopo la festa nelle città per Euro2020 ritornano i gufi del Covid. I virologi: "In arrivo il boom dei contagi"

