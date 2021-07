Corsa alle poltrone, Letta accetta la candidatura a Siena

13 luglio 2021 a

a

a

Al termine della riunione, in videoconferenza, della direzione provinciale dei dem senesi, il segretario del Pd Enrico Letta ha accettato la candidatura al collegio di Siena. Incontrerà i Iresponsabili provinciali del Pd di Arezzo che fanno parte dello stesso collegio di Siena per finalizzare la candidatura.

Alla direzione sono intervenuti anche Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino e presidente della provincia di Siena, in rappresentanza degli amministratori; Giulia Mazzarelli, portavoce della conferenza delle donne democratiche; Carlotta Lecami, segretaria dei Giovani Democratici; Nico Bartalini, giovane amministratore di Torrita di Siena in rappresentanza dell’ area della Val di Chiana Senese; Elena Salviucci, giovane imprenditrice in rappresentanza dell’area Amiata Senese e Val d’Orcia; Lucia Angelini, vice sindaca di Asciano, in rappresentanza dell’area delle Crete; Martina Borgogni, assessora a Castelnuovo Berardenga e componente dell’esecutivo provinciale, in rappresentanza dell’area del Chianti; Sara Melaccio, consigliera comunale a Sovicille in rappresentanza della Val di Merse e Rossella Tinti, segretaria di un circolo Pd, in rappresentanza del capoluogo e dell’ area senese.

