Green pass per ristoranti e treni, Figliuolo promuove la strategia Macron

Macron introdurrà in Francia il Green pass per accedere a ristoranti, bar, cinema, musei, palestre e per utilizzare sistemi di trasporto come aerei, pullman e treni. In diretta tv dall'Eliseo, Macron ha annunciato ai francesi che le nuove misure verranno introdotte a partire dal 21 luglio e andranno a regime dal 1° agosto. E in Italia? Per il momento il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo si limita a promuovere le misure introdotte oltralpe. Ma se i contagi dovessero continuare a crescere, la strategia francese potrebbe diventare realtà anche da noi. «La vaccinazione è una delle chiavi per il ritorno alla normalità - ha detto il commissario Figliuolo a Tg2 Post, commentando la notizia dell'introduzione in Francia del green pass per accedere a ristoranti e trasporti - Per quello che mi riguarda, specie per convincere quelli che possono essere gli ultimi irriducibili, utilizzare il green pass per l’accesso a una serie di servizi potrebbe essere una buona soluzione».

Macron ha anche annunciato in tv l'introduzione dell'obbligo vaccinale per medici e infermieri. «Con la variante Delta vediamo un aumento dei contagi in tutto il mondo perché è una variante tre volte più contagiosa - ha detto Macron nel suo discorso tv alla nazione - In Francia la situazione è al momento sotto controllo, siamo sotto i 2.000 nuovi casi al giorno da settimane e i ricoveri e i decessi sono al livello più basso da un anno ma se non agiamo subito ci sarà un incremento dei casi e dei ricoveri in agosto. Sarà quindi un'estate di vaccinazioni, dobbiamo vaccinare il massimo di persone ovunque e in ogni momento. Per proteggerci serve la vaccinazione di tutti i francesi e inizieremo con il personale sanitario, per il quale introduciamo l’obbligo di vaccinarsi»

