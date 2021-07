L'ultima vergogna in Sicilia, la Meloni inchioda la Lamorgese: sbarcano tutti

09 luglio 2021 a

a

a

L'emergenza di cui non si parla. È quella degli sbarchi, con altri 572 migranti che stanno sbarcando in Sicilia in queste ore. Sono quelli individuati in mare dalla Ocean Viking, I minori non accompagnati e alcuni migranti con problemi medici sono già sbarcati questa mattina, per gli altri si attende la nave quarantena. Il governo ha ceduto così alle minacce della Ong.

Mattarella come Salvini: "Europa fallimentare sui migranti". E ora Letta che dice?

"Tutti loro riceveranno il test anti Covid a terra", fanno sapere da Sos Mediterranee. La nave con a bordo 572 persone tra cui moltissimi minori soccorsi in sei diverse operazioni nel Mediterraneo centrale nei giorni scorsi, è attraccata stamani alla banchina commerciale di Augusta. L’annuncio del Pos è arrivato ieri sera dopo cinque richieste e al culmine di una giornata in cui a bordo era salita la tensione con un migrante che si era gettato in mare ed era stato recuperato dall’equipaggio.

Triplicati gli sbarchi ma la Lamorgese non se n'è accorta

"Non si fermano gli sbarchi in Sicilia: proprio in queste ore è arrivata ad Augusta la nave Ocean Viking con a bordo 572 migranti. Con la scellerata politica immigrazionista" del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese "promossa da sinistra e M5S", "l’Italia rischia di diventare un mega centro di accoglienza" tuona Giorgia Meloni su Facebook. "Il blocco navale è l’unica soluzione in grado di fermare le partenze e le morti in mare, ma questa sinistra e questa Europa restano sorde e inermi. Difendere i confini, significa anche difendere la sicurezza degli italiani" scrive la presidente di Fratelli d’Italia.

La minaccia dell'Ong all'Italia sui migranti: sbrigatevi o facciamo sbarcare 572 clandestini

Rincara la dose Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di FdI. "Ancora una volta le coste italiane invase da clandestini. Ancora una volta il Governo italiano - complice la responsabilità del ministro Lamorgese - cede all’indifferenza dell’Europa sulla gestione dei flussi migratori" dichiara l'esponente FdI.

E l'Europa? Plaude alle scelte del Viminale. Alla Commissione Europea "siamo lieti della decisione delle autorità di assegnare un porto di sbarco alla Ocean Viking. La Commissione è pronta a coordinare i ricollocamenti dopo lo sbarco e, come sempre, invita gli Stati membri a partecipare ai ricollocamenti volontari, in uno spirito di solidarietà, per gestire le migrazioni in Europa", è il commento del portavoce dell’esecutivo Ue per gli Affari Interni Adalbert Jahnz. "Finora non abbiamo ricevuto la richiesta di coordinare i ricollocamenti, ma siamo pronti a farlo se ci verrà richiesto", ha aggiunto Jahnz. C'era qualche dubbio?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.