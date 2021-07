Migranti, la minaccia dell'Ong Ocean Viking: soluzioni per la nave o sbarcheremo 572 clandestini in Italia

08 luglio 2021 a

Un nuovo caso sui migranti in Italia è pronto ad esplodere nelle prossime ore. L’Ong francese Sos Mediterranée, proprietaria della Ocean Viking, ha annunciato la presenza a bordo di 572 migranti e e l’esigenza di una risposta immediata da parte delle autorità: in caso contrario farà sbarcare i clandestini in un porto italiano, visto che si trova nei pressi delle coste della Sicilia orientale.

“Se non si trova una soluzione entro stasera la Ocean Viking dovrà cercare riparo a est della Sicilia domani. Assegnare rapidamente un luogo sicuro alle persone salvate in mare, non è solo un obbligo morale, è un dovere legale. Chiediamo agli stati membri dell'Unione europea di mostrarsi solidali e di sostenere gli stati costieri. Le autorità marittime non possono lasciarci ancora in queste condizioni terribili. Occorre trovare una soluzione subito” la nota di Luisa Albera, una delle coordinatrici dell'Ong francese. Si prospetta quindi un’altra situazione di tensione con l’Italia e l’Unione Europea accusate di non rispettare i diritti umani.

La comunicazione dell’Ong ha fatto infuriare Matteo Salvini, leader della Lega. “Nave straniera, di ONG straniera, che ha raccolto immigrati in acque straniere, vuole sbarcare 572 clandestini in Italia. Follia” il messaggio su Twitter del numero uno del Carroccio. Quella di Sos Mediterranee è la la quinta richiesta di un porto sicuro e hanno inoltre sottolineato la presenza a bordo di “183 minori di cui due portatori di disabilità” per cercare di sbloccare l’empasse.

