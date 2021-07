Quirinale, Italia Viva prepara l'asse col centrodestra

Giorgia Peretti 06 luglio 2021 a

Si discute sul disegno di legge Zan nella puntata di martedì 6 luglio di Agorà Estate. Il talk show mattutino sotto la conduzione di Roberto Vicaretti, in onda su Rai3, si interroga sulle ultime mosse politiche di Matteo Renzi, leader di Italia Viva. A commentarle è uno degli esponenti della corrente del “demolitore di governi”, Luciano Nobili. Visto il recente cambio di passo di Renzi e proseliti, in merito all’approvazione del Ddl Zan in studio si ipotizza un avvicinamento sempre più concreto verso il pensiero di centrodestra. Un gesto che per molti è sembrato un tentativo di rialzare l’asticella di Italia Viva fissa al 3% e pescare qualche consenso nel bacino dell’elettorato cattolico.

“Questo è l’antipasto di un accordo con il centrodestra per eleggere il nuovo inquilino del Quirinale?”, punzecchia il conduttore. Dopo aver elencato i personali meriti all’interno dei governi, Nobili risponde così: “Speriamo di non anticipare questa corsa, perché la scorsa volta 6 mesi prima nessuno avrebbe fatto il nome di Sergio Mattarella. Oggi le dico che è ovvio che noi dobbiamo lavorare a cercare un accordo più largo possibile perché il Presidente della Repubblica deve essere espressione di una maggioranza parlamentare più ampia possibile”. Poi continua tendendo la mano verso destra: “Bisognerà dialogare con tutti, anche con la maggioranza di centrodestra. Ma questo mi sembra ovvio”.

Ad aggiungere un tassello alla domanda di Vicaretti è Paola Tommasi, firma di “Libero”: “Italia Viva sarebbe disposta a dialogare anche sulla candidatura di Berlusconi? Perché in questo caso il consenso si allarga.” Nobili risponde: “Il presidente della Repubblica si chiama Sergio Mattarella, noi abbiamo bisogno di una figura non divisiva. Se è divisivo? Il Silvio Berlusconi di oggi non è una figura divisiva ma legittimamente e ovviamente di parte. È un player dello scenario politico che ha significato tanto per l’Italia”. Infine si dice perplesso sull’ipotesi di una salita al colle del leader di Forza Italia ma stando alle ultime mosse di Italia Viva nulla sembra essere certo.

