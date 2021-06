Giorgia Meloni vola, il sondaggio che non lascia dubbi: Lega nel mirino. M5s ancora a fondo

La Meloni vola, il sondaggio non lascia dubbi: tira aria di sorpasso!

Il trend è definito, il margine sempre più stretto. Nel sondaggio Emg per #cartabianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer il 22 giugno su La7, Fratelli d'Italia è a un passo dalla Lega. Le intenzioni di voto premiano l'opposizione del partito di Giorgia Meloni che nell'ultima settimana cresce dello 0,4 per cento balzando a 19,1. FdI insidia così il primato del partito di Matteo Salvini che perde mezzo punto e si attesta al 20,8 per cento.

Lontano il Pd, nonostante le rilevazioni che vogliono il partito guidato da Enrico Letta prima forza politica. Il verdetto del sondaggio presentato nella trasmissione di Rai3 è un altro: la crescita rispetto a sette giorni fa è di appena un decimale per un 17,6 per cento complessivo.

Continua l'erosione del consenso del Movimento 5 Stelle. Agli intervistato del sondaggio Emg è stato proposto con la dicitura "con Giuseppe Conte a capo" del partito, e i grillini raggranellano il 16,8 per cento delle intenzioni di voto in virtù di un calo di tre decimali.

Forza Italia stabile al sette per cento, mentre a differenza di altri sondaggi Italia Viva di Matteo Renzi resiste al 3,6 per cento ed è davanti ad Azione di Carlo Calenda nonostante la vetrina della candidatura dell'ex ministro dello Sviluppo a sindaco di Roma.

In ottica centrodestra, c'è attenzione per la creatura di Toti e Brugnaro, Coraggio Italia, che è stabile all'1,5 per cento della rilevazione di sette giorni fa.

