In classe senza mascherina, D'Amato lancia la sfida dei vaccini

“Ad agosto avremo il 70% di popolazione vaccinata nel Lazio”, Alessio D’Amato lancia la sfida alla campagna vaccinale negli studi de L’Aria che tira Estate. Il programma di approfondimento mattutino condotto da Francesco Magnani, in onda su La 7, nella puntata di martedì 6 luglio ospita l’assessore alla salute della regione Lazio.

Al centro del dibattito i ritardi sulle dosi di vaccino Pfizer, la questione AstraZeneca e l’ipotesi di un’immunità di gregge prima del rientro a scuola, in presenza, dei ragazzi. D’Amato spiega che al momento le dosi disponibili del vaccino ad mRNA sono diminuite di circa 100 mila dosi: “Noi prima avevamo 300 mila dosi a settimana nel mese di giugno. Mentre ora ne abbiamo solo 200 mila a settimana”. Un ritardo giustificato dalla casa produttrice che aveva provvisto le regioni di un numero maggiore di vaccini rispetto alla loro capacità nello scorso mese, un traguardo che ora non riescono ad assicurare. Di fondamentale importanza, sottolinea l’assessore, sono le scelte di coloro che prediligono la vaccinazione con AstraZeneca anche per la seconda dose. Ciò fa si che le seconde dosi di Pfizer, vengano redistribuite ad un bacino di utenza più ampio rappresentato dai più giovani.

Nel Lazio 240mila persone ancora senza vaccino

“Oggi abbiamo abbondantemente superato 5 milioni e mezzo di somministrazioni – spiega D’Amato - l’obiettivo che ci siamo dato l’8 agosto di arrivare al 70% di immunizzati con doppia dose sulla platea di popolazione over 12 rimane anche un traguardo credibile e raggiungibile. Come? Utilizzando al meglio tutte le dosi di vaccino a nostra disposizione seguendo le indicazioni dell’AIFA e del CTS”. Poi in merito alla ripartenza della scuola in presenza, l’assessore del Lazio dice: “Domani vengono riaperte le prenotazioni, grazie all’anticipazione del vaccino di AstraZeneca per chi non fa l’eterologa. Questo ci ha consentito di liberare le dosi Pfizer e riaprire alla fascia dei giovanissimi che si fa solo con quel vaccino. Io assicuro che l’8 di agosto arriveremo al 70 per cento di immunizzati”.

Infine, rassicura sull’uso della mascherina in classe: “Il nostro impegno è tornare in classe vaccinati. Le scuole iniziano il 13 settembre nella nostra regione, il nostro obiettivo è arrivare a quel livello di vaccinazione tale da non far indossare la mascherina a scuola”.

