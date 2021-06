Emergenza rifiuti, a Roma le mascherine si portano contro le esalazioni

28 giugno 2021 a

a

a

A Roma impazza l'emergenza rifiuti. Immondizia e cassonetti stracolmi ovunque. Col rischio sanitario ad ogni angolo di strada, abitazioni, negozi e ospedali compresi. Come scrive il sito 7Colli, il senatore della Lega William De Vecchis ha depositato un’interrogazione al ministro Speranza perché reputa “doveroso e urgente avviare gli opportuni accertamenti in ordine all’emergenza igienica, che rischia di scaturire in una vera e propria emergenza sanitaria, ed individuare misure idonee ad assicurare la più ampia tutela della salute dei cittadini della capitale. La situazione è tale che i romani, in controtendenza rispetto a tutto il resto del Paese, rischiano di dover indossare le mascherine ancora a lungo, anche all’aperto, per proteggersi dalle esalazioni che provengono dai rifiuti lasciati marcire al sole sotto le temperature torride di questi giorni”.

Vertice flop sui rifiuti, la Raggi pensa di spedirli in Provincia

Sul sito 7Colli scrive Francesco Storace, vicedirettore del Tempo: "L’emergenza sanitaria ormai a Roma si chiama monnezza - scrive Storace su 7Colli - Torniamo ancora sull’argomento perché sono inaccettabili i silenzi istituzionali di Comune e Regione Lazio. O meglio: si fanno sentire solo per darsele e dirsele di santa ragione ma non c’è uno straccio di intesa tra Raggi e Zingaretti per uscire dalla crisi. A Roma rischiamo davvero l’emergenza sanitaria per i rifiuti ma le soluzioni non si vedono. E sarebbe bene che a rendersene conto fosse almeno il ministro della salute, Roberto Speranza, che sembra non essersi accorto di quanto sta succedendo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.