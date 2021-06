M5s, la versione di Beppe Grillo nell'ultimo video contro Conte: "Non sono un padre padrone ma il garante..."

30 giugno 2021 a

"Sento dichiarazioni che mi fanno anche male, perché forse non le merito". Comincia così il nuovo video di Beppe Grillo con cui il garante del M5S torna ad affrontare il tema legato alla rottura con l'ex premier Giuseppe Conte. "La dinamica è: ci siamo visti tutti insieme con Conte all'Hotel Forum e abbiamo dato incarico di rifare il Movimento perché in crisi - ricorda Grillo -. Avevamo bisogno di lui, noi siamo un Movimento che può mutare, può cambiare ed è giusto che ci sia una persona che lo cambi". "Questa era assolutamente una cosa concordata, infatti è un movimento che permette a un professore di università di diventare presidente del Consiglio. Abbiamo fatto accadere noi questa cosa" sottolinea, spiegando che "con Conte eravamo d'accordo, eravamo tutti gasati. Dopo un po' gli ho detto 'prenditi lo statuto, vedi se ti va bene, quello che non ti piace lo cambiamo. Poi chiamami e ci sentiamo'". "Da quel giorno lì - aggiunge - io non ho più sentito nessuno. A maggio lo chiamo e non si fa trovare, e comincio a sentire anche il peso di questa cosa: lo statuto, lo statuto, lo statuto. Insomma, se non ti fidi di me, fallo vedere ai parlamentari, a qualcuno. Sono rimasto anche in imbarazzo ad essere l'unico depositario di qualche sprazzo di statutino. Poi mi è arrivata la famosa bozza ed era una roba che si metteva al centro lui, forse aveva frainteso perché era una cosa da tener presente che negli Stati generali gli iscritti avevano detto di fare una distruzione dei poteri. Perché se hai tutto in mano ti fai del male da solo".

"Io ho solo chiesto di avere la mia garanzia di avere le condizioni e la struttura del garante identica allo statuto che c'è adesso. Non ho chiesto altro". Così il garante del M5S, Beppe Grillo, in un video pubblicato su Facebook. "Dammi questa possibilità di essere il visionario, il custode dei valori, di essere anche il custode dall'attività politica. Custode non significa entrare nella dinamica tua, che sei un uomo straordinario - aggiunge Grillo riferendosi all'ex premier Giuseppe Conte -, ma lasciami vedere un attimo, sono io che parlo di transizione, sono io che sono andato ad imporla quasi al governo".

