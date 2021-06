M5s, Giuseppe Conte replica al video di Beppe Grillo: "Il mio progetto politico non resterà nel cassetto"

30 giugno 2021 a

Giuseppe Conte non intende tenere il proprio "progetto politico nel cassetto". Davanti alle telecamere mentre lascia la sua abitazione l'ex premier lancia l'ultima sfida a Beppe Grillo e replica al video del comico-guru. "C'è sicuramente tanto sostegno dei cittadini - rivela Conte - Abbiamo fatto un progetto politico, ho lavorato quattro mesi a questo progetto politico".

E ancora: "Non vedevo l'ora di condividerlo. Se non l'ho fatto prima è perché aspettavo che ci fosse da parte di Beppe Grillo - per rispetto a lui, ancora una volta sottolineo: per rispetto a lui - che ci fosse piena condivisione, prima di poterlo illustrare ai parlamentari? Addirittura abbiamo previsto che l'avremmo illustrato a tutti gli iscritti e avremmo dato termine per osservazioni". Insomma, "un progetto politico in piena trasparenza, da condividere. Questo progetto politico evidentemente non lo voglio tenere nel cassetto. Perché non può essere la contrarietà di una singola persona a fermare una proposta politica che ritengo ambiziosa, utile anche per il Paese". "Gli chiedo solo una cosa, pubblicamente: di non dire falsità sul mio conto e sul mio operato. Perché abbiamo una fittissima corrispondenza documentale e se lui mi autorizza sono disposto a pubblicarla, perché agisco sempre in trasparenza".

