Ora i rifiuti sommergono Virginia Raggi. L'accusa di Carlo Calenda: il sindaco se ne frega

Roma sommersa dai rifiuti e Virginia Raggi sempre più accerchiata. Dopo l'attacco di Maurizio Gasparri, che in mattinata ha puntato il dito contro la sindaca e Nicola Zingaretti, ora è il turno del prossimo sfidante alle elezioni per il Campidoglio, Carlo Calenda.

Il leader di Azione è andato giù duro su Twitter, accusando la Raggi di infischiarsene della questione rifiuti. "La cosa incredibile - cinguetta Calenda - è la scomparsa di @virginiaraggi sulla questione rifiuti. La città è invasa ma lei imperversa con dichiarazioni retoriche sul nulla. Incredibile. È come se per lei migliaia di tonnellate di rifiuti per strada non esistessero".

