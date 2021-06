Vaccino, Mario Draghi travolge tutti sul mix: è inferocito con il Cts e Roberto Speranza

19 giugno 2021 a

Mario Draghi alza la voce e ci mette la faccia con una conferenza stampa convocata in fretta e furia per far chiarezza dopo il caos che ha travolto la campagna vaccinale. Virologi ed esperti non hanno fatto altro che aumentare la confusione, il Cts non ha avuto la capacità di guidare il momento tortuoso e anche Roberto Speranza, ministro della Salute, non ha dato il suo contributo. Come riferisce Il Giornale, la decisione di parlare con i giornalisti è stata presa durante il volo di ritorno dalla Spagna, anche perché la conferenza di Gianni Rezza e Silvio Brusaferro - il direttore generale della Prevenzione del ministero della Sanità e il presidente dell'Iss - non ha fatto altro che aumentare i dubbi della popolazione sul mix dei vaccini.

"La pax draghiana". Così Draghi ha messo a tacere le liti tra i partiti di Governo

Sulla possibile proroga dello Stato di emergenza, è arrivata un altra bordata al ministro Speranza, visto che la risposta, va in contrasto con quanto aveva ventilato negli scorsi giorni: “Non si può decidere lo stato di emergenza con un mese e mezzo di anticipo. Quindi lo decideremo quando saremo vicini alla data di scadenza”. Il caos sul vaccino e sulla dose eterologa non è piaciuto per nulla a Draghi, che ha strigliato tutti senza distinzioni.

