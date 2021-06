"La pax draghiana". Così Mario Draghi ha messo a tacere le liti tra i partiti di Governo

19 giugno 2021 a

a

a

Mario Draghi ha rivoluzionato del tutto il clima all’interno del Governo, che era partito con il piede sbagliato e delle tumultuose riunioni del Consiglo dei ministri. L’analisi del Corriere della Sera evidenzia che l’ex banchiere centrale va avanti a testa bassa, come aveva previsto Giancarlo Giorgetti: “L'unico modo per andare avanti è che vada avanti Draghi, scontentando tutti per non dover accontentare nessuno”. “Oggi viaggia col pilota automatico” la confessione di un membro della squadra del Governo.

Bomba sul Pd: "mi faranno dimettere". Letta nel caos per la sconfitta annunciata

La vera abilità di Draghi è quella di tornare immediatamente all’ordine dei lavori dopo le polemiche che sollevano i ministri: li lascia terminare e poi via di nuovo per la sua strada. I tecnici parlano esclusivamente delle materie di loro competenza, con il solo Enrico Giovannini che prova ogni tanto ad alzare la testa. Il Corsera la definisce la “pax draghiana”: niente più battaglie e guerre interne, le problematiche più gravi si risolvono in appuntamenti e faccia a faccia riservati. “Bisognerà vedere se questo clima reggerà anche a ridosso delle Amministrative, quando nelle forze politiche salirà la pressione” la sottolineatura di un ministro, seguita da quella di un alto esponente del Pd: “in tutti i partiti c'è sgomento. Perché Draghi non segue le abituali liturgie. Parla poco. Anzi non parla”.

Cassese sfida Draghi, lo stato d'emergenza oggi non ha senso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.