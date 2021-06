Sardine, il comune di Bologna paga Mattia Santori. Quanto prende per il campo da frisbee

15 giugno 2021 a

Il leader delle Sardine Mattia Santori vince un bando del comune di Bologna e con la sua associazione incassa un finanziamento per la cura e manutenzione di un giardino del quartiere Porto-Saragozza.

Con il progetto “SuPer Ravone! Aspettando le Carracci..." l'associazione culturale La Ricotta, legalmente rappresentata da Santori, dovrà curare il Giardino Emanuele Petri in via Felice Battaglia "in sinergia con un gruppo informale di cittadini residenti nella zona di via Felice Battaglia - in attesa dei lavori per la ricostruzione delle scuole site nella medesima via e la sistemazione dell’annesso campetto da basket", si legge nella determina comunale. La Sardina, l'associazione e i suoi informali collaboratori dovranno intervenire "in particolare sull’area destinata al calcio, risistemandola per migliorarne la fruibilità e per consentirne anche la destinazione all’attività sportiva del frisbee, della ginnastica e delle attività sportive in generale".

Per questo dovranno assicurare "sistemazione, livellamento del fondo con piccoli movimenti di terra e semina di nuovo prato; riposo post-semina; rifacimento delle linee del campo contestualmente all’inaugurazione; lancio e svolgimento di leghe sportive gratuite e inclusive di Ultimate Frisbee, Calcio, Atletica, Orienteering, Spike Ball, Green Volley, Badminton, per creare uno spazio sportivo polivalente , al fine di promuovere la salute e la socialità, garantendo la libera fruizione del campo", ma anche la "manutenzione giornaliera del campo con interventi integrativi di piccola tutela igienica e micropulizia".

Tutto ruota intorno a "SuPer Ravone Fest - 3 giorni di eventi culturali, sostenibilità e sport, compatibilmente con le vigenti disposizioni Covid-19, per promuovere un’educazione ambientale e sociale e per costituire un gruppo permanente di cura e attenzione per il territorio. Lo scopo dell’iniziativa sarà anche quello di raccogliere fondi, con finalità benefica, da destinarsi totalmente al mantenimento futuro dell’area, nella fase successiva alla scadenza del presente patto", si legge nella documentazione che rende noto il finanziamento di 7.500 euro, a cui si aggiunge l’utilizzo dei mezzi di informazione del comune di Bologna per la promozione e la pubblicizzazione del progetto, esenzioni e agevolazioni varie. La politica sembra sempre più lontana per le Sardine, dopo il flashmob per la cannabis libera ora si buttano sul frisbee.

