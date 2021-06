Giuseppe Conte scrive la parola fine sul Movimento 5 Stelle di un tempo: addio al tetto del doppio mandato

12 giugno 2021 a

Il Movimento 5 Stelle è pronto a dire addio ai suoi principi del passato ed entrare in una nuova era con Giuseppe Conte. L’ex Presidente del Consiglio metterà la parola fine al tetto del doppio mandato non appena sarà ufficializzato il suo ruolo da leader dei Cinquestelle, dando seguito a quanto ama ripetere in privato, ma per ora mai dichiarato pubblicamente. La rivelazione è del Corriere della Sera, che spiega come Conte abbia fatto già capire le sue intenzioni elogiando la classe dirigente della Prima Repubblica e dichiarando: “Oggi in tutti i partiti non c’è un fisiologico ricambio”.

Ovviamente questa posizione contro il limite dei mandati avrà ripercussioni politiche sul M5S ed è per questo che ufficialmente non è arrivata una posizione chiara. Con l’avvicinarsi delle elezioni del Presidente della Repubblica i grillini perderebbero gran parte della loro forza durante una futura trattativa sul nome da mandare al Colle, visto che il gruppo si spaccherebbe. Ma i parlamentari sono in subbuglio e da Conte vogliono un chiarimento ben prima del prossimo gennaio. In un caso o nell’altro l’addio ad uno dei vecchi principi che hanno segnato l’esperienza del Movimento 5 Stelle è destinato ad arrivare.

