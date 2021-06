Questa volta la "belva" è Marco Travaglio. Telese-Gomez, cosa è successo da Giletti...

Gianfranco Ferroni 08 giugno 2021 a

a

a

Dopo un lungo elenco di donne, stavolta la belva che verrà «placata» da Francesca Fagnani su Rai2 sarà un uomo. E non uno qualsiasi: il prescelto è Marco Travaglio.

"Perché l'ha fatto". Travaglio fa a pezzi Di Maio sulle scuse a Uggetti

Venerdì in seconda serata, quindi, nel piccolo schermo non mancherà la presenza di uno dei «boss» del Fatto Quotidiano: sì, perché la trasmissione di Peter Gomez per Nove, «La confessione», è terminata venerdì scorso. Nessuna concorrenza in casa, i due non si pestano i piedi (a proposito, nel giornale di via di Sant’Erasmo si dice che «visto come Luca Telese lo ha sfruculiato domenica sera da Massimo Giletti, a Peter è meglio far evitare la tv e lasciarlo lavorare al sito del quotidiano»).

"Fa la pipì in testa ai partiti, non è un Governo". Travaglio e le parole della vergogna su Draghi

Comunque, la domanda che molti si pongono è questa: si parlerà più di Matteo Renzi o di Giuseppe Conte?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.