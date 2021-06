DiMartedì, "perché l'ha fatto". Marco Travaglio disintegra Di Maio sulle scuse a Uggetti

01 giugno 2021 a

a

a

Perché Luigi Di Maio ha chiesto scusa all'ex sindaco Simone Uggetti? Secondo Marco Travaglio lo ha fatto per dimostrare che è cambiato: "Ha dimostrato che è allineato con l'establishment" risponde il direttore de Il Fatto Quotidiano a Giovanni Floris che lo incalza nella puntata di DiMartedì in onda martedì 1 giugno. Il ministro non ha fatto bene a fare autocritica sul sistema della gogna anche perché - secondo Travaglio - non c’è stata gogna. Definisce l'atto di Di Maio "una solenne sciocchezza". E affonda: "Butta via il bambino con l'acqua sporca. La sostanza è che un sindaco arrestato deve dimettersi".

Il direttore del Fatto attacca il ministro ma anche il governo guidato da Mario Draghi: "Manca solo che si dica che è merito suo se il 21 giugno inizia l'estate. Già l'anno scorso di questi tempi eravamo usciti dalla restrizioni". E sulla campagna vaccinale toglie tutti i meriti al generale che gestisce l'emergenza coronavirus: "Mi danno fastidio le bugie. La bugia è che la campagna vaccinale sia migliorata con l'arrivo di Figliuolo. È peggiorata, lo dicono i dati".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.