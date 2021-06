Sondaggio della Gruber: la Federazione del Centrodestra non piace alla destra

08 giugno 2021 a

Se si votasse oggi per le Politiche, la Lega si confermerebbe primo partito con il 21,3%: si riduce ulteriormente il vantaggio su Fratelli d’Italia, in crescita al 19,5%, che sembra beneficiare sempre più del ruolo di opposizione. Il Partito Democratico avrebbe il 19,4%, il Movimento 5 Stelle il 16,8%. Staccata, al 6,7%, Forza Italia. È la fotografia sul peso dei partiti scattata dal Barometro Politico di giugno dell’Istituto Demopolis. Tra i partiti minori, si attestano tra il 2,6% e il 2% Azione di Calenda, la Sinistra Italiana e Liberi e Uguali. All’1,8%, Italia Viva di Renzi viene affiancata da Coraggio Italia, la nuova formazione di Toti e Brugnaro. Sotto l’1,5% le altre liste.

Nelle ultime 24 ore, Demopolis ha misurato per Otto e Mezzo (La7) l’opinione degli elettori sull’ipotesi di una federazione del Centro Destra che includa i partiti che sostengono il Governo Draghi. La proposta, avanzata da Salvini, è apprezzata dal 70% degli elettori della Lega; più disorientati appaiono gli elettori di Forza Italia, con un 44% di favorevoli, un 31% di contrari ed un quarto che non esprime per il momento un’opinione. Una netta contrarietà viene espressa invece dal 63% di chi vota il partito di Giorgia Meloni. Ma che ne pensano gli italiani? Nella percezione di circa un terzo degli intervistati, considerato il peso elettorale odierno, una federazione del Centro Destra di Governo determinerebbe di fatto un’annessione di Forza Italia alla Lega ed eviterebbe per il partito di Salvini un eventuale sorpasso di Fratelli d’Italia. Il 30% ritiene che darebbe più compattezza e forza al programma di Centro Destra nel Governo, mentre il 25% crede che si avrebbe un annacquamento delle diverse identità storiche di Lega e Forza Italia.

Troppi ostacoli al nuovo PdL. L'intesa tra Berlusconi e Salvini c'è ma...

L’Istituto diretto da Pietro Vento ha realizzato per Otto e Mezzo una simulazione per comprendere come cambierebbe il quadro delle intenzioni di voto se nascesse una Federazione tra i partiti di Salvini e Berlusconi: la federazione otterrebbe il 26%, con un vantaggio di oltre 5 punti su Fratelli d’Italia (che crescerebbe però di un punto) e sul PD. Cambierebbero soprattutto gli equilibri in seno al Centro Destra, ma se si votasse per la Camera - come rileva Demopolis -, con il 26 la Federazione avrebbe 2 punti percentuali in meno rispetto all’attuale somma dei consensi, il 28%, che otterrebbero oggi autonomamente Lega e Forza Italia.

