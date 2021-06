"Abbiamo salvato il Paese" Migliore fa infuriare La Russa, scontro memorabile a L'aria che tira

Giorgia Peretti 07 giugno 2021 a

Scoppia la rissa negli studi de L’aria che tira. Il programma di approfondimento mattutino sotto la conduzione di Myrta Merlino, apre la puntata di lunedì 7 giugno dedicando ampio spazio alla nuova federazione di centrodestra, composta dalla Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Silvio Berlusconi, entrambe al governo al contrario di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia, all'opposizione.

I toni si accendono tra Ignazio La Russa di FdI e Gennaro Migliore del Pd. I toni si accendono sul ruolo del governo di larga intesa di Mario Draghi. I sondaggi sembrano favoreggiare l’ascesa della Meloni in uno scenario post Draghi e La Russa chiarisce il ruolo di FdI, in collegamento ai microfoni di La 7: “Noi siamo opposizione patriottica staremo fuori anche se i sondaggi non andassero dalla nostra parte. L’obiettivo prioritario di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia è uno, preciso e solo: battere la sinistra quando ci faranno votare con tutto il centro destra unito. Poi chi è più forte lo diranno gli italiani quando andranno a votare.”

Poi sgancia la bomba contro Migliore: “Le bugie hanno le gambe corte, per carità a noi va bene abbiamo un ottimo rapporto anche con Mario Draghi all’opposizione… ma si ricorda perché non siamo andati a votare? Perché c’era il coronavirus. Ecco siamo ai primi di giugno, si prevede un’Italia in bianco e per ottobre voteranno le regioni. Era una bugia che non si potesse votare prima...".

La risposta del dem non si fa attendere: “Voi volendo le elezioni avreste mandato al macero il Pnrr, noi abbiamo salvato i 240 miliardi, abbiamo salvato il paese, se voi dite di essere patriottici, io sono ultra-patriottico. Quello che non capite è che quando dite che questo governo non è a favore degli italiani lo state dicendo pure di una parte con la quale volete vincere le elezioni è una cosa assurda", controbatte Migliore. In buona sostanza il piddino sottolinea che i patrioti sono quelli che hanno salvato il paese dalla pandemia. Il paese, sottolinea Migliore, “lo abbiamo salvato noi con il governo di Mario Draghi”.

A questo punto La Russa si accende: “Essere patrioti significa affrontare nel migliore dei modi la pandemia, lo sta affrontando questo governo anche con l’aiuto di Fratelli d’Italia. Tutti collaboriamo, è da vecchio vetero-marxista pensare questa cosa”. “Va tutto bene con Draghi ma gli va contro", fa eco Migliore. Uno scontro durissimo in cui interviene anche la Merlino per calmare gli animi.

