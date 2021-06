"Prima l'Italia", il 19 giugno Salvini e la Lega tornano in piazza

07 giugno 2021 a

"Prima l’Italia, bella, libera, giusta. Si riparte". È lo slogan con cui la Lega chiama a raccolta i suoi sostenitori nella prima manifestazione di piazza dal 2 giugno del 2020. Manifesti tricolori, con il volto di Matteo Salvini, l’appuntamento è in piazza Bocca della verità, a Roma, il 19 giugno alle 16.

«La Lega torna in piazza con la prima grande manifestazione nazionale dopo le riaperture, nel segno del ritorno alla vita e al lavoro, per rilanciare le proprie battaglie politiche e presentare la campagna referendaria sulla giustizia», si legge in una nota. «Il nome dell’iniziativa sarà "Prima l’Italia - Bella, Libera, Giusta".

