Furia di Giorgia Meloni su Andrea Crisanti, il virologo vuole geolocalizzarci ovunque

Furia di Giorgia Meloni su Andrea Crisanti che ora vuole abolire la privacy degli italiani facendo controllare chiunque entra in un locale.

Il ragionamento del virologo, scrive la leader di Fratelli d'Italia su Facebook, "è il seguente: siccome ogni volta che utilizziamo la carta di credito o i servizi informatici siamo già tracciati da banche e multinazionali, tanto vale abolire la privacy così controlliamo ogni singolo cittadino per combattere il covid, geolocalizzandolo attraverso il green pass".

"Trovo la deriva che sta prendendo la gestione dell'epidemia letteralmente folle: dagli scienziati mi aspetto soluzioni mediche come cure e protocolli domiciliari, non meccanismi di controllo della vita di ogni singolo individuo. La libertà dei cittadini è sacra, inviolabile e inderogabile", è l'attacco della Meloni che usa la figura dell'iperbole per sottolineare l'assurdità della proposta: "Ma direttamente un bel chip nel cervello per sapere anche cosa pensiamo non le è venuto in mente, professore?".

Oggi Crisanti è tornato alla carica ad Agorà, su Rai3, dove ha insisto: "Aboliamo la privacy" per fare l'anagrafe vaccinale e tracciare i contagi, propone il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova che chiede una "moratoria" a fin dii bene del diritto alla privcy. Il discorso è che diamo qualsiasi tipo di dato ai colossi del web, argomenta Crisanti. Le informazioni cedute volontariamente ai social network posso essere considerate bene pubblico per una cosa che serve davvero come la campagna vaccinale, dice il virologo. Una teoria che si scontra col buonsenso e il rispetto dei diritti universali come quello alla riservatezza.

