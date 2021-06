Lite senza fine, perché la Boschi ha paura di Giorgia Meloni

04 giugno 2021 a

«Giorgia Meloni non dice parole chiare sul fascismo, si schiera contro Draghi oggi, sogna un’Italia sovranista domani». Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, postando una vignetta apparsa su Il Corriere della Sera. «Non ho nulla contro di lei. Ma le sue idee fanno paura», conclude.

Giorgia #Meloni non dice parole chiare sul fascismo, si schiera contro Draghi oggi, sogna un’Italia sovranista domani. Non ho nulla contro di lei. Ma le sue idee fanno paura. pic.twitter.com/ZNLKCfTAwp — Maria Elena Boschi (@meb) June 4, 2021

Il tweet segue le polemiche tra le due che si sono susseguite nei giorni scorsi. Di fronte all'ascesa irrefrenabile di Fratelli d'Italia, infatti, la Boschi ha espresso perplessità sull'ipotesi di Giorgia Meloni premier. «E di cosa ti stupisci Giorgia?».

E di cosa ti stupisci Giorgia? Lo ripeto a voce alta: non vorrò mai una premier come te, sovranista, anti europeista, contro Draghi. Bene la solidarietà femminile sul piano personale. Ma sul piano politico io sono orgogliosamente dalla parte opposta alla tua. pic.twitter.com/VgNX1nzTzQ — Maria Elena Boschi (@meb) June 3, 2021

Su Twitter, infatti, Giorgia Meloni censurava l’assenza di solidarietà femminile davanti alle ipotesi di una donna, per la prima volta, a Palazzo Chigi. «Lo ripeto a voce alta: non vorrò mai - ha ribadito la capogruppo Iv alla Camera - una premier come te, sovranista, anti europeista, contro Draghi». «Bene la solidarietà femminile sul piano personale. Ma sul piano politico - chiarisce Boschi - io sono orgogliosamente dalla parte opposta alla tua».

La sinistra ha paura di vedermi Presidente del Consiglio? Un'ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta pic.twitter.com/iIyVDIZIVG — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) June 2, 2021

