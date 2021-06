Giorgia Meloni e Maria Elena Boschi, esplode la lite social: "La sinistra ha paura". Asfaltata l'ex ministra

Pietro De Leo 03 giugno 2021 a

Un ping pong tra due protagoniste della politica italiana, Maria Elena Boschi e Giorgia Meloni. La prima, esponente di Italia Viva, è stata colonna del renzismo d’assalto. Negli anni in cui la Camelot di Rignano conquistò Palazzo Chigi era ministro delle riforme e ci fu un momento nel quale per lei si ventilavano ruolo addirittura più luminosi, come premier o Presidente della Camera. Poi la storia politica ha girato come sappiamo, con il referendum in cui la legge di riforma costituzionale che portava il suo nome fu bocciata. Un paio di giorni fa, a L’Aria che Tira su La7, ha detto: "Se Giorgia Meloni diventasse la prima donna Presidente del Consiglio non sarei contenta perché siamo avversarie politiche”. Il riferimento era, ovviamente, al buon trend di sondaggi per la leader di Fratelli d’Italia. Quest’ultima, a sua volta, aveva twittato: “La sinistra ha paura di vedermi presidente del Consiglio? Un’ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta”.

Oggi, poi, controreplica di Maria Elena Boschi: “E di cosa ti stupisci Giorgia?. Lo ripeto a voce alta non vorrò mai una premier come te, sovranista, anti europeista, contro Draghi. Bene la solidarietà femminile sul piano personale. Ma sul piano politico io sono orgogliosamente dalla parte opposta alla tua”. Insomma, nessun “margine rosa”, ma l’inscalfibile dogma “anti sovranista”.

