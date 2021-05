Maria Elena Boschi con la nuova foto del profilo fa venire giù una valanga di commenti

25 maggio 2021 a

Maria Elena Boschi ha dato una rinfrescata al proprio profilo di Facebook scegliendo una nuova immagine che la potesse rappresentare e subito si sono scatenati i commenti del mondo social. Il capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati, in passato ministro nel governo Renzi e sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri nel governo Gentiloni, ha diviso la platea tra chi non perde occasione per attaccarla e chi le ha fatto sentire il proprio supporto. Il popolo di Facebook si è però unito sulla bellezza dello scatto e in molti hanno fatto i complimenti alla Boschi, legata sentimentalmente a Giulio Berruti.

"Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. È sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono" le parole della Boschi in un’intervista a Verissimo di qualche settimana fa, dove ha poi svelato il progetto per il futuro: “Sogno da sempre di diventare madre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo. Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te. Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva. In amore non mi piace fare programmi”. E ora l’ex ministra ha voluto dare una rinfrescata all’account social.

