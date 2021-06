Ci ha lasciato col cerino in mano, Bassetti tira le orecchie a Speranza

02 giugno 2021 a

a

a

"Tiro le orecchie al ministero della Salute, ci ha lasciato col cerino in mano". E' un Matteo Bassetti caterpillar a Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli. Il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova attacca il governo per lo scarso sostegno alle campagne informative in favore della vaccinazione. "Mi sarei aspettato una campagna a tambuto battente - ha detto bassetti - E invece hanno lasciato noi medici col cerino in mano".

La moglie svela il Bassetti privato. "Piacione, al primo appuntamento..."

Secondo Bassetti a questo punto bisogna convincere quelli che sono ancora titubanti. "Bisogna convincere soprattutto gli scettici - prosegue - Non possiamo permetterci di arrivare a ottobre con il 20 percento che dice no al vaccino".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.