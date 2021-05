"Luigi è il solito furbo". Retroscena di fuoco sul garantismo di Di Maio: Giuseppe Conte spiazzato

29 maggio 2021 a

Luigi Di Maio si è scusato per come il MoVimento 5 stelle trattò il caso dell'ex sindaco di Lodi Simone Uggetti, assolto dopo cinque anni, e questa mossa ha del tutto spiazzato Giuseppe Conte. L’ex Premier non era stato avvisato della lettera del ministro degli Esteri, che non l’ha neanche citato nel suo intervento. “Luigi è il solito furbo” la frase bomba di Conte su Di Maio rivelata da Il Foglio.

I Cinquestelle sono stufi di Draghi: la tentazione è di staccare la spina al Governo

L’avvocato prova però a spegnere il caso dopo la forte frase: “L’intervento è in linea con i principi del mio nuovo Movimento. Sono concetti che ho già avuto modo di esporre pubblicamente negli incontri con i parlamentari e che fanno parte della carta dei valori che ho scritto”. Ma le tempistiche del Cinquestelle rinnovato sono ancora misteriose e lo stesso Beppe Grillo, che viene definito “perplesso”, si domanda “perché non si riesce a partire?”. Conte prova quotidianamente a rincuorare il fondatore del M5S, nonostante i tanti problemi e ritardi degli ultimi tempi. E ora sta emergendo in maniera sempre più importante lo scontro tra i leader Conte e Di Maio.

Di Maio, la verità sul mea culpa. Bomba in chat: grillini finiti?

