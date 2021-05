Non c'è Speranza secondo Osho: la mascherina dobbiamo tenercela. Possiamo togliere qualcos'altro...

Il dibattito infuria. E la satira si scatena sul ministro della Salute

31 maggio 2021 a

a

a

Continua a infuriare il dibattito sull'uso della mascherina. A dare qualche speranza agli italiani è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: "Si potrà pensare di togliere l’obbligo di mascherina all’aperto quando metà della popolazione italiana sarà vaccinata. Serve buonsenso: in estate è chiaro che la mascherina all’aperto dove non c’è assembramento si può mettere nel taschino ma non si può buttare via. C’è ancora l’incognita varianti da considerare".

"Perché avremmo fatto una bruttissima fine..." Lilli Gruber sbrana Borgonovo sulle riaperture

Ma cosa ne pensa al momento il titolare del ministero, Roberto Speranza? Mantiene una linea molto più prudente. Che, forse, non è distante dalla geniale parodia consegnata ai social dal nostro Osho. Togliere la mascherina d'estate? Quella no. Piuttosto qualcos'altro...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.