Cambio alle Ferrovie. Il nuovo ad è Luigi Ferraris, Nicoletta Giadrossi presidente

Nuovi vertici per Fs. È Nicoletta Giadrossi la nuova presidente. Luigi Ferraris sarà l’ad. L’assembela di Ferrovie dello Stato Italiane spa si è riunita e ha approvato il nuovo Consiglio di amministrazione che è composto da Nicoletta Giadrossi, Luigi Ferraris, Pietro Bracco, Stefano Cuzzilla, Alessandra Bucci, Silvia Candiani, Riccardo Barbieri Hermitte. Il Cda - recita una nota di Fs - è invitato a nominare Ferraris Amministratore Delegato. L’assemblea di Fs ha anche approvato il Bilancio di esercizio 2020, caratterizzato da un utile di 41 milioni di euro, a valle dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione avvenuta il 31 marzo 2021. L’assemblea - rende noto un comunicato di Fs - ha deliberato di destinare l’utile netto di esercizio come da proposta del Consiglio stesso. Il Consiglio di amministrazione è nominato per il triennio 2021-2023. «Il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha indicato per il nuovo Consiglio di Amministrazione del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Nicoletta Giadrossi come presidente», recitava un comunicato che ha preceduto quello di Fs. «Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - proseguiva la nota - esprime un sentito ringraziamento al Presidente, Gianluigi Vittorio Castelli, all’Amministratore delegato, Gianfranco Battisti, e ai Consiglieri uscenti per il prezioso lavoro svolto e gli importanti risultati ottenuti».

Con le nomine di Ferraris e Giadrossi il premier Mario Draghi ha inaugurato una nuova stagione ai vertici di Ferrovie dello Stato. Alla scelta caduta su Ferraris e Giadrossi seguirà una tornata di nomine governative. In tema di partecipate del Tesoro, infatti, già domani 27 maggio sono attese le nomine del Mef per i vertici di Cassa depositi e prestiti.



