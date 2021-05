È ancora più efficace, Pregliasco punta sul mix di vaccini

25 maggio 2021 a

"Il mix di vaccini sembra essere ancora più efficace". Fabrizio Pregliasco risponde alla domanda di Barbara Palombelli durante la puntata di Stasera Italia su Rete4. La giornalista gli chiede se sia pensabile cambiare tipo di vaccino tra prima e seconda dose. Il virologo spiega che, secondo le prime indicazioni sul campo, il mix di vaccini sembrerebbe essere ancora più efficace.

"Spero di non arrivare a questo. L'importante è passare dagli hub a una prossimità, a una conoscenza da parte dei medici di famiglia per arrivare a convincere le persone che sono ancora dubbiose. Adesso sono circa il 15 per cento del totale. E dobbiamo riuscire a contenere questo livello".

