L'ultima dei virologi, prendere il sole con la mascherina. Pregliasco: "Lanciamo la moda"

L'ultima dei virologi? Il segno della mascherina dopo l'esposizione al sole che può essere anche bello e alla moda. Ormai vale tutto nell'esposizione mediatica degli esperti del Covid che cominciano a parlare come influencer e trend setter dell'estetica ai tempi del coronavirus.

A lanciare la proposta quantomeno bizzarra, a pensar bene, è Fabrizio Pregliasco, direttore Sanitario dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. "Indossare la mascherina anche in spiaggia? Nei momenti di contatto sì. E poi lancerei la moda dell’abbronzatura che lasci il segno bianco della mascherina sul viso", ha detto il medico a Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. "La molla va lasciata andare lentamente o l’effetto sarà esplosivo", scherza - ma come gli va? - Pregliasco sulle vacanze degli italiani.

Le spiagge sono ancora lontane, nel giorno della riapertura a metà per le zone gialle dove si potrà pranzare e cenare all'aperto e nei ristoranti, rispettando però il coprifuoco alle 22. "L’evidenza scientifica sull’effetto del coprifuoco non è forte" di per sé, e certamente "non si può proprio arrivare a definire la differenza tra 22 e 23. Di fatto", però, "ampliare o togliere il coprifuoco è sicuramente una facilitazione alla mobilità che è l’elemento determinante per la diffusione del virus: stando più in giro, si aumenta la probabilità dell’infezione attraverso un incremento del numero di contatti", aveva detto poco prima Pregliasco, intervenendo ad Agorà su Rai3.

Insomma, non si sa bene se serva davvero ma nel dubbio meglio rincasare alle 22 rimandando l’estensione del coprifuoco. "Lo dico in questo momento, in cui l’apertura deve essere progressiva, di valutare l’elemento nel breve, nell’arco di una settimana o meglio 15 giorni - precisa l’esperto - per capire come le cose evolvono e aprire poi a uno step successivo. Ovviamente senza arrivare fino a luglio" dice ancora Pregliasco.

